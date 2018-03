Falso policial civil é preso pela PM na zona norte de SP ao ser denunciado

SÃO PAULO - Policiais militares prenderam, na noite de terça-feira, 25, um criminoso que se passava por policial civil na região do Jaraguá, zona norte da capital paulista.

Roberto das Dores Silva, de 42 anos, foi abordado em frente a um supermercado na Estrada Turística do Jaraguá, no Parque São Domingos, após uma denúncia anônima que chegou à Polícia Militar.

Procurado por porte ilegal de arma e com várias passagens pela policia, Silva afirmou que trabalhava como segurança no supermercado.

Ele não portava arma no momento em que foi preso e apresentou aos PMs um distintivo da Polícia Civil. No carro do suspeito, segundo a PM, havia munições para pistola calibre ponto 40 e uma carteira com o brasão da Polícia Civil.

Silva foi autuado em flagrante no 33º Distrito Policial, de Pirituba, por usurpação de função pública e porte ilegal de munição.