Falso funcionário de manutenção rouba fios Um homem foi preso em flagrante ontem à tarde furtando fios de cobre na zona norte de São Paulo. Segundo a assessoria da Polícia Militar, um funcionário de uma empresa que faz manutenção em fios de telefonia viu três homens com um carro com o adesivo da firma fazendo reparos na rede na Rua Joaquim Afonso de Souza, no bairro da Casa Verde. O funcionário desconfiou, entrou em contato com a empresa, constatou que não havia manutenção no local e chamou a polícia. Dois comparsas fugiram.