Falso fiscal extorquia dinheiro na Aclimação Um falso auditor fiscal do Ministério do Trabalho foi preso ontem no bairro da Aclimação, na zona sul de São Paulo, acusado de extorquir dinheiro de comerciantes. O suspeito vistoriava estabelecimentos e apontava falsas irregularidades. Ao ser abordado, ele apresentou identidade e carteira funcional com nome falso, mas em seguida admitiu a fraude. Na casa dele, a polícia encontrou sua identidade verdadeira e 23 impressos do Ministério do Trabalho, além de 240 garrafas de azeite espanhol e 78 garrafas de vinho.