Falsa grávida levava cocaína na barriga Uma falsa grávida de 20 anos e um homem de 24 foram presos ontem no Aeroporto Internacional Augusto Severo, em Parnamirim, a 18 km de Natal (RN), acusados de tráfico de drogas, segundo a Polícia Federal. Escondidos na barriga falsa havia 2,1 quilos de cocaína. De acordo com a PF, a mulher saiu de Campo Grande (MS) e foi presa após levantar suspeitas nos policiais. Ela chegou sozinha, apenas com bagagem de mão, e foi seguida até o estacionamento, onde o homem a esperava em um táxi.