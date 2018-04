L.A.M, de 77 anos, foi detida em flagrante anteontem, quando tentava sacar, numa agência da CEF de Niterói, no Rio, R$ 1,8 milhão em precatórios. Segundo a PF, L.A.M estava trajada de freira, mesma função da titular do precatório, uma freira de 85 anos de um convento de Campina Grande, na Paraíba. Com a idosa foram presos dois homens que ajudariam no golpe, obtendo a documentação falsa.