Falhas provocam atrasos nas Linhas 10 e 11 da CPTM nesta quinta

SÃO PAULO - Os trens das Linhas 10-Turquesa e 11-Coral da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) circularam com intervalos e tempo de parada maiores no início da manhã desta quinta-feira, 21. Na Linha 10, um trem teve uma falha pouco antes das 7 horas e precisou ser retirado dos trilhos próximo à Estação Mauá, na região metropolitana, segundo a companhia.

A velocidade ficou reduzida em todo o trajeto, entre o Brás, no centro da capital, e o terminal de Rio Grande da Serra, no ABC Paulista.

Já na Linha 11, uma falha reduziu a velocidade no trecho entre as estações Luz, no centro, e Guaianases, na zona leste da capital, por cerca de meia hora. A CPTM informou que as duas linhas começaram a ser normalizadas por volta das 8 horas da manhã. Ainda assim, as estações devem permanecer com lotação acima do normal até o final do horário de pico da manhã.

Velocidade do trem da @CPTM_oficial entre Mauá e Capuava na #L10 e ele ta assim desde RGS... vergonhoso pic.twitter.com/anqNZKCvB7 — Ednilson Araujo (@ednilsonra) 21 de setembro de 2017

A Linha 10 também teve falha e redução da velocidade no horário de pico do final da tarde desta quarta-feira, 20. As demais linhas da CPTM e do Metrô de São Paulo circulam normalmente, até o momento, nesta quinta-feira.