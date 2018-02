Falhas no Metrô prejudicam 165 mil passageiros em São Paulo

São Paulo, 14 - As falhas nas linhas 1-Azul e 3-Vermelha do Metrô de São Paulo prejudicaram 165 mil passageiros nesta quarta-feira, 14, segundo informações da companhia. Um problema na Linha 9-Esmeralda da CPTM, também nesta manhã, afetou cerca de 30 mil usuários.

Um problema em um trem na Linha 3 às 6h46, na Estação Pedro II, fez com que a composição fosse esvaziada. A composição foi retirada de circulação. Segundo a empresa, por volta das 7h45, a situação começou a se normalizar. Mas, às 8h20, as plataformas continuavam cheias na estação da Sé.

Na Linha 1, os passageiros enfrentaram problemas por volta das 7h45, quando um trem que seguia para o Jabaquara, na zona sul, apresentou problema de tração entre as estações Vila Mariana e Santa Cruz. O trem foi esvaziado, mas devido ao problema as composições passaram a circular com redução de velocidade e maior tempo de parada nas estações. A circulação foi normalizada por volta das 8h10.