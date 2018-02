Falhas na rede e chuva afetam circulação de trens

Por volta das 15h50, segundo o Metrô, um problema no sistema de alimentação elétrica na área de manobra de trens no pátio da Estação Palmeiras-Barra Funda, na zona oeste, prejudicou a circulação de trens na Linha 3-Vermelha. Mas a falha, em conjunto com a chuva, também prejudicou a operação das Linhas 1-Azul e 4-Amarela. O clima ruim também fez com que a Linha 5-Lilás (que ainda não está ligada ao resto da rede do metrô) tivesse a velocidade reduzida.

As causas da falha na Estação Palmeiras-Barra Funda ainda não foram identificadas. O sistema sonoro das estações e dos trens avisou os passageiros sobre o problema na rede e, na estação, a entrada de usuários teve de ser reduzida. A medida serve para evitar acúmulo de pessoas nas plataformas, o que poderia causar acidentes.

Já na CPTM, um defeito de via em toda a Linha 7-Rubi afetou o funcionamento do ramal das 16h10 às 17h25. A chuva também aumentou o intervalo entre composições. / ÍTALO REIS