Falhas causam lentidão na Linha 2 - Verde do Metrô

SÃO PAULO - A falha de um equipamento de via e um freio travado em um trem reduziram a velocidade das composições na Linha 2 - Verde entre as 7h33 e as 8h14 desta terça-feira, 9. O tempo de espera e a lotação nas plataformas ficaram maiores por conta do problema.

A primeira pane, no equipamento de via, ocorreu às 7h33, entre as Estações Tamanduateí e Sacomã, e foi solucionada às 8h03. Em seguida, às 8h11, um trem ficou parado por causa de um freio preso, na Estação Brigadeiro, sentido Vila Madalena, e teve que ser evacuado. A operação começou a ser normalizada no trecho às 8h14, e a composição foi removida para manutenção.

A Linha 1 - Azul também chegou a operar com velocidade reduzida, como reflexo das demais panes, mas a operação, segundo o Metrô, já voltou ao normal.