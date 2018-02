Falha volta a prejudicar circulação na Linha 7 Um defeito no sistema de energia elétrica na Linha 7-Rubi (Luz - Francisco Morato) da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) prejudicou a circulação dos trens ontem de manhã. Segundo a empresa, a falha ocorreu às 8h entre as Estações Perus e Caieiras. Os trens circulavam às 10h30 em via única, com velocidade reduzida e intervalo maior entre as composições. A CPTM faz obras nas linhas no feriado.