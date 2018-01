Falha técnica para Linha 3 do Metrô e causa confusão na hora do almoço

A composição foi a mesma na qual o governador Geraldo Alckmin (PSDB) embarcou e andou em junho, depois de uma cerimônia para a entrega dos primeiros dois trens modernizados do Metrô. A pane aconteceu às 12h36 e o sistema só começou a ser normalizado às 13h02. Entretanto, ainda havia transtornos no sistema por volta das 14h, por causa do acúmulo de passageiros em estações, sobretudo na Anhangabaú e na Palmeiras-Barra Funda, onde houve retenção na entrada e as pessoas só encontravam uma catraca aberta. Trata-se da segunda falha a provocar sérios transtornos na rede em menos de um mês.

O motorista Osmar Reis, de 49 anos, disse que chegou a ficar parado no túnel entre as Estações Anhangabaú e República. "Antes de parar no túnel, fiquei meia hora parado na estação dentro do trem com as portas abertas. Depois que saiu, parou. As luzes acenderam e apagaram. Tinha gente batendo nas peças da composição, revoltadas com a demora", descreve. De acordo com Reis, mesmo com o trem em movimento havia muita demora no deslocamento.

Não foi informado quantos usuários acabaram prejudicados. Pela Linha 3 circula 1,4 milhão de pessoas por dia útil. Já o trem danificado tem capacidade para levar até 1,8 mil passageiros. Segundo o Metrô, as causas da pane ainda serão apuradas. O Sindicato dos Metroviários reclama que as composições reformadas e os novos trens da frota CAF têm apresentado falhas. O Metrô nega.

Agentes de estação contaram que só na Estação Sé três mulheres, duas delas idosas, foram socorridas porque passaram mal com a superlotação. Vários passageiros reclamaram que perderam celulares e carteiras no meio da confusão. Na Delegacia do Metropolitano (Delpom), na Barra Funda, porém, investigadores negaram que ocorrências tivessem sido registradas por causa da pane de ontem.