Falha reduz velocidade de trens da Linha 3 do Metrô de SP

Um problema em um equipamento de via provocou a diminuição da velocidade das composições da Linha Linha 3-Vermelha do Metrô na manhã desta segunda-feira, 31.

A falha aconteceu na região da Estação Penha, às 7h49, segundo a assessoria do Metrô. Os trens circularam com velocidade reduzida e maior tempo de parada no trecho. Às 8h57, o equipamento foi restabelecido e a operação normalizada.

Não houve interrupção na circulação dos trens e os usuários foram informados pelo sistema de comunicação sonora. As plataformas estavam com acúmulo de passageiros, mas segundo a assessoria a situação estava normalizada por volta das 10h30.