Falha provoca lentidão na Linha 3-Vermelha do Metrô

Uma falha em um equipamento de via da Linha 3-Vermelha do Metrô de São Paulo causou lentidão na circulação de trens na manhã desta quinta-feira, 4, segundo informações da assessoria da Empresa. A falha começou ás 6h50, entre as estações Sé e Brás, do sentido Corinthians-Itaquera. As composições circulavam com restrição de velocidade, devido à presença da equipe de manutenção que recuperava o equipamento que faz a mudança de circulação entre as vias. Os trens voltaram a circular normalmente às 7h30, segundo o metrô. A linha do sentido contrário não foi afetada.