Falha provoca lentidão na Linha 1 do Metrô

SÃO PAULO - Uma falha em um equipamento de via perto da Estação Tucuruvi do Metrô de São Paulo causa lentidão na Linha 1-Azul na manhã desta sexta-feira, 21. O problema começou às 5h50 e até por volta das 9h20 ainda não havia sido normalizado.

Em decorrência da pane, algumas estações, como a Santana e a própria Tucuruvi, tiveram que restringir a entrada dos passageiros, com o intuito de evitar a superlotação das plataformas.

De acordo com a assessoria de imprensa do Metrô, as demais linhas do sistema não foram afetadas pela lentidão na Linha 1. A empresa também não disse qual era o tempo médio de espera dos trens nas estações.