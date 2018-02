Falha provoca lentidão na circulação de trens da Linha 12 da CPTM

SÃO PAULO - Um problema no sistema de alimentação elétrica da Linha 12-Safira (Brás - Calmon Viana) da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) causa lentidão na circulação de trens entre as estações Comendador Ermelino e São Miguel Paulista nesta segunda-feira, 15.

Nesse trecho, a circulação é feita por via única e isso reflete no maior intervalo entre os trens e maior permanência das composições nas estações. O problema foi detectado às 6h30 e ainda não há previsão para que o serviço seja normalizado. Equipes da CPTM estão no local. Às 11h30, a assessoria da companhia informou que não havia acúmulo de passageiros nas estações por causa do horário.

Osasco. Mais cedo, as linhas 8 - Diamante (Julio Prestes - Itapevi) e 9 (Osasco - Grajaú) da CPTM apresentaram problemas na circulação. Às 4h30, um problema na via da Linha 8, nas proximidades da Estação Osasco, afetou a circulação da Linha 9, que deixou de atender a Estação Osasco. A situação foi normalizada às 9h. Nesse período, os trens da Linha 8 circularam por Osasco, mas com velocidade reduzida.