Falha provoca atrasos na Linha 12 da CPTM Uma falha na Linha 12-Safira da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) atrasou ontem de manhã a circulação na Estação USP-Leste. Um problema na via foi o responsável pelo atraso dos trens, disse a CPTM. Todas as composições da linha operaram com intervalos maiores no início da tarde. A companhia não soube especificar que tipo de falha aconteceu. Nenhuma composição teve de ser esvaziada e o tráfego de trens não foi interrompido. No sábado, batida entre dois carros afetou a Linha 11-Coral.