Falha prejudica passageiros da Linha 1-Azul Uma falha em uma das composições na Estação Conceição causou lentidão nas operações da Linha 1-Azul (Jabaquara-Tucuruvi), do Metrô. Segundo a empresa, às 6 horas ocorreu uma falha no sistema pneumático da composição. A circulação de trens passou a ser realizada com velocidade reduzida e maior tempo de parada nas plataformas. "Durante a ocorrência, os passageiros foram orientados pelo sistema de som das estações e dos trens. Às 6h20, a circulação de trens começou a ser normalizada", diz o Metrô, em nota.