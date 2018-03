Falha prejudica circulação de trens no Metrô de SP

Uma falha mecânica prejudicou a circulação de trens na tarde desta segunda-feira, 15, na Linha 3-Vermelha do Metrô de São Paulo. De acordo com a empresa, o defeito ocorreu às 14h45 em um aparelho de mudança de via entre as Estações Penha e Carrão, no sentido Palmeiras-Barra Funda.

A falha foi corrigida às 15h09, segundo o Metrô. Contudo, os passageiros ainda enfrentavam lentidão por volta das 15h25. Devido à pane, houve reflexo negativo até na Linha 1-Azul.