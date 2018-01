Falha prejudica circulação de trens na linha 3 do Metrô

A circulação de trens na Linha 3-Vermelha do Metrô foi normalizada por volta das 8h10 desta terça-feira, 14. As operações ficaram prejudicadas por quase 3 horas, das 5h16 às 8h10, devilho a uma falha em um equipamento de via.

Por conta do problema, ocorrido perto da estação Pedro II, as composições operaram com velocidade reduzida e maior tempo de parada nas estações. A Linha 3 faz a ligação entre as zonas oeste e leste da cidade e vai da Barra Funda até Itaquera.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Texto ampliado às 10h16 para acréscimo de informações.