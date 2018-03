Falha prejudica circulação de trens em linha do metrô de SP

SÃO PAULO - Uma falha em um aparelho de mudança de via na Estação Jabaquara do Metrô de São Paulo provocava lentidão na Linha 1-Azul na manhã desta terça-feira, 11.

Segundo a Companhia do Metropolitano, a ocorrência no equipamento foi às 11h12. O aparelho, de acordo com o Metrô, passou a funcionar às 11h21, mas, por volta das 11h45, os trens ainda circulavam com velocidade reduzida na Linha 1.

Naquele horário, o equipamento funcionava por meio de operação manual. A pane aconteceu no sentido Turucuvi.