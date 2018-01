Falha paralisa linha 7 - Rubi da CPTM por mais de 2 horas

Uma falha em um equipamento da rede aérea da linha 7 - Rubi provocou a interrupção da circulação de trem entre as estações Pirituba e Caieiras por volta das 17h30. A Companhia Paulista dos Trens Metropolitanos (CPTM) só retomou o serviço perto das 19h e, mesmo assim, com velocidade reduzida.

A passageira Daniele Teixeira disse que a estação Pirituba estava um "caos total", pois, mesmo com a operação Paese acionada, os ônibus eram insuficientes para cobrir a demanda: ou não chegavam ou saiam abarrotados dos pontos. "Saí da estação porque a galera estava bem exaltada. Na avenida tem muita gente na rua e não passa nenhum ônibus", explicou Daniele.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Dezenas de passageiros, revoltados, correram pelos trilhos. A PM usou bombas para dispersar a confusão que se formou do lado de fora da estação e do terminal Pirituba. De acordo com a assessoria de imprensa da PM, "alguns ônibus foram depredados no terminal" e as medidas foram tomadas para "dispersar o tumulto".

Usuários andando na via na região da estação Vila Aurora, linha 7-Rubi. #cptm #L7 Kamila Barbeiro pic.twitter.com/i8wBkztYkH — Diário da CPTM (@DiariodaCPTM) 5 janeiro 2016

Aumento da passagem. Pelo Twitter, passageiros criticavam o aumento da tarifa e a qualidade do serviço oferecido. "O ano muda, o valor da passagem muda, mas as panes da #cptm continuam as mesmas", escreveu Eliana Barros. "Começando o ano super com falha grave na CPTM e esse governo tem a cara de pau de querer aumentar a passagem", se irritou a usuária Camila. O tuiteiro Paulo Rios foi mais longe: "Os estudantes fizeram greve dormindo nas escolas e alcançaram o objetivo. Vou dormir na estação da #CPTM amanhã. Vai que dá certo..."