Falha para circulação em trecho da Linha 11 da CPTM por duas horas

SÃO PAULO - A circulação dos trens da Linha 11-Coral, da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) foi normalizada às 7h40, após apresentar problemas no começo da manhã desta segunda-feira, 7.

Segundo a companhia, um problema na rede de alimentação elétrica dos trens, ocorrido por volta das 5h15, provocou a interrupção da circulação no trecho entre as estações Ferraz de Vasconcelos e Antonio Gianetti Neto.

Para transportar os usuários, a CPTM acionou a operação Plano de Apoio Entre Empresas Frente a Situações de Emergência (Paese) entre as estações Guaianazes e Ferraz de Vasconcelos, passando por Antonio Gianetti Neto, que já foi desativada. As equipes de manutenção da CPTM estão investigando as causas do problema.

Atualizado às 11h