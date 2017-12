Falha obriga passageiros a trocar de trem da CPTM

SÃO PAULO - Um trem apresentou problemas na manhã desta segunda-feira, 18, na Linha 10-Turquesa, da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), na região de Santo André, no ABC paulista. A composição circulava no sentido Luz quando teve uma falha no sistema de controle.

Os passageiros tiveram que desembarcar por volta das 6h30 na Estação Santo André. Eles embarcaram no próximo trem. A CPTM informou que a operação foi normalizada em seguida.