Falha no trilho reduz velocidade da linha 3 - Vermelha do Metrô

SÃO PAULO - Uma falha de equipamento de via está afetando as operações da Linha 3 - Vermelha do metrô na manhã desta quarta-feira, 6. A equipe identificou o problema às 7h26 na região da estação Bresser-Mooca, e os dois sentidos da linha foram impactados.

O metrô informou que está operando com velocidade reduzida e maior tempo de parada unicamente na estação Bresser-Mooca, mas usuários informam que outros pontos da linha foram afetados.

Na estação Corinthians-Itaquera, há longas filas entre as catracas e a escada rolante, que dá acesso ao mezanino. Um dos seguranças do metrô teve dificuldade para separar a fila presencial, destinada a idosos, gestantes e pessoas com deficiência. Alguns passageiros reclamam da falta de organização e se recusaram a sair de onde estavam para uma fila maior.

No momento, há quatro filas comunis, além da preferencial, para passar em duas catracas.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O metrô afirma que a equipe de manutenção está atuando no local e que a situação está sob controle.