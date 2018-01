Falha no sistema elétrico causa lentidão em metrô de SP

Passageiros enfrentaram problemas na manhã desta sexta-feira, 5, na Linha 3- Vermelha do Metrô, em São Paulo.

Em razão de uma falha no sistema elétrico no trecho entre as estações Anhangabaú e República, os trens da Linha 3 circularam com velocidade reduzida e maior tempo de parada das 10h27 às 10h36, quando a circulação foi normalizada.

Em nota, o Metrô afirmou que "os usuários foram informados sobre o problema pelo sistema de som das estações e dos trens".