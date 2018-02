Falha no sistema de energia prejudica circulação de trens na Linha 9 da CPTM

SÃO PAULO - Um defeito no sistema de energia entre as estações Pinheiros e Cidade Universitária, na Linha 9-Esmeralda (Osasco-Grajaú) da CPTM, faz com que os trens circulem com maior intervalo no trecho no fim da tarde desta segunda-feira, 18. O problema começou por volta das 17h.

Entre as estações Pinheiros e Grajaú, os trens operam normalmente. Quem vem de Osasco e Grajaú, porém, precisa fazer baldeação em Pinheiros para Osasco.

Segundo a CPTM, técnicos da manutenção estão no local para restabelecer as condições normais de operação.