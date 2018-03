Falha no Metrô vai ser investigada 'com calma', diz Alberto Goldman

SÃO PAULO - O governador de São Paulo, Alberto Goldman (PSDB), disse nesta quarta-feira, 22, que o incidente que parou a Linha 3 - Vermelha do Metrô de São Paulo ontem está sendo investigado com calma. "Trabalhamos com os dados que tínhamos ontem, vamos fazer uma investigação com calma para que não se culpe ninguém que não tenha culpa", afirmou.

Goldman voltou a falar sobre o incidente quando questionado por jornalistas ao visitar as novas instalações da Faculdade de Tecnologia (Fatec) da Cidade A.E. Carvalho, na zona leste da capital paulista. Ontem, ele disse que será instaurada sindicância e investigação policial para esclarecer as circunstâncias da pane que deixou os trens parados por mais de duas horas.

Nesta quarta-feira, ele classificou o incidente como "um fato inusitado". Segundo o governador, "o inesperado foi os 17 trens com vidros quebrados" quando era possível sair pelas portas. "Isso não está muito claro", completou.

De acordo com Goldman, o Metrô de São Paulo também estuda novas medidas de segurança. Ontem, a falha foi atribuída a uma blusa que ficou presa na porta de uma das composições.