Pane elétrica no Metrô causa lentidão e afeta 3 linhas em horário de pico

SÃO PAULO - Uma falha elétrica na estação São Bento do Metrô causou lentidão e prejudicou passageiros no trajeto dos trens da Linha 1 - Azul, 2-Vermelha e 4-Amarela no horário de pico na manhã desta sexta- feira, 7. A companhia levou pelo menos uma hora para solucionar o problema.

Segundo o Metrô, das 8h30 às 9h16, a Linha 1-Azul teve uma desenergização no trecho Central, entre as estações Sé e Luz. O Metrô informa que o serviço foi normalizado às 9h16, no entanto, o Estado presenciou intervalos de 15 minutos ente os trens após esse horário. Em meia hora, somente dois trens passaram na estação São Joaquim. No site do Metrô, todas as linhas aparecem em "operação normal", às 9h38.

Na Sé, o Metrô informava às 9h35 que os trens da Linha 1-Azul, sentido Tucuruvi, só estavam operando até a estação São Bento. Algumas pessoas discutiam dentro do vagão. Outras desistiam de esperar, saindo do trem.