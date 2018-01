Falha no Metrô de SP interrompe serviço por quase duas horas

SÃO PAULO - Por cerca de 2 horas a linha 3-Vermelha do Metrô operou com velocidade reduzida e maior tempo de parada por causa de uma falha entre as estações Penha e Carrão, na zona Leste de São Paulo. O problema, ainda não identificado pela Companhia do Metropolitano de São Paulo, teve início às 12h50 e só foi resolvido às 14h10, causando superlotação em todas as estações da linha e também na linha 1-Azul, que liga as estações Tucuruvi e Jabaquara.

De acordo com passageiros, algumas estações, entre elas Marechal Deodoro, Carrão e Corinthians-Itaquera, funcionavam com apenas duas catracas disponíveis para quem queria embarcar e escadas rolantes estavam desligadas. "Por questão de segurança, houve restrição de acesso às estações", afirma o Metrô. A recomendação era para que os usuários da linha 3-Vermelha optassem pela linha 11-Coral da CPTM.

Nos perfis do Metrô nas redes sociais, passageiros reclamavam da demora para percorrer o trajeto das linhas vermelha e azul. "Já me fizeram sair de dois trens nessa linha! Mais de uma hora só pra fazer o trajeto de Artur Alvim à Vila Matilde", escreveu um dos usuários. Quem precisa apresentar justificativa por causa do atraso para empregadores, por exemplo, pode imprimir uma declaração do Metrô no site da companhia.