Falha na via provoca lentidão na Linha-5 Lilás do Metrô

SÃO PAULO - Uma falha em equipamento da via na estação Capão Redondo, na Linha-5 Lilás do Metrô, provoca lentidão no trecho até a estação Campo Limpo, na tarde desta segunda-feira, 29. Segundo a companhia, apenas uma das vias está sendo utilizada para a circulação dos trens, que vão nos dois sentidos, o que motivou a redução de velocidade.

O problema foi registrado às 16h20 e não há previsão para normalizar o fluxo. A equipe de manutenção está nas duas estações para resolver o caso.

Mande sua notícia - Quais problemas você enfrenta no trânsito e no caminho para o trabalho? O metrô parou? Viu uma manifestação na cidade? Presenciou um acidente ou algo inusitado? Fotografou ou filmou um fato e quer compartilhar? Os usuários de WhatsApp podem agora usar o aplicativo para colaborar com o Estado. Envie vídeos, fotos ou apenas o seu relato ou ideia de pauta pelo número (11) 9-7069-8639. Suas sugestões serão apuradas por um repórter e podem ajudar as pessoas. Participe.