Falha na Linha 11-Coral atrasa início do Expresso da Copa

SÃO PAULO - Uma falha em um trem da Linha 11-Coral, da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), atrasou em meia-hora o início da operação do Expresso da Copa na manhã desta terça-feira, 1º. A linha leva os torcedores da Estação da Luz, na região central de São Paulo, à Estação Corinthians-Itaquera, na zona leste, vizinha à Arena Corinthians, onde haverá às 13h a partida entre Argentina e Suíça.

Segundo a CPTM, por volta das 8h40, passageiros de duas composições da Linha 11-Coral que estavam paradas entre as Estações Brás e Luz acionaram o dispositivo de segurança para abrir as portas dos vagões e começaram a caminhar pelos trilhos em direção à Estação da Luz. A circulação de trens foi interrompida no trecho.

Gisele da Silva Alves Santos embarcou às 8h45 na Estação Tatuapé e seguia para a Luz. O trem em que estava ficou parado por 40 minutos, até que os passageiros se revoltaram e decidiram acionar o dispositivo de emergência para abrir as portas. De onde desceram, ela ainda caminhou mais 15 minutos (veja o vídeo abaixo) para chegar à Estação da Luz. "Lá estava cheio de argentino, imagina a vergonha", disse Gisele ao Estado. Ela trabalha na Rua 25 de Março, na região central, numa importadora de bijuterias.

Parte dos trilhos da Linha 11-Coral são os mesmos por onde passa o Expresso da Copa, que estava previsto para iniciar a operação às 9h30, mas só pôde começá-la às 10h.

De acordo com a CPTM, os problemas de operação foram resolvidos por volta das 9h45. A falha na Linha 11-Coral também fez a Linha 12-Safira circular com velocidade reduzida entre as Estações Brás e Tatuapé, já que os trilhos dos dois ramais são paralelos.

Às 10h, a CPTM registrava problemas apenas na Linha 8-Diamante, onde os trens circulavam com maiores intervalos e velocidade reduzida entre as Estações Sagrado Coração e Itapevi.

Rodízio ampliado e bloqueios. Por causa do jogo entre Argentina e Suíça na Arena Corinthians, em Itaquera, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) estendeu o rodízio para todo o dia, entre as 7h e as 20h. A restrição nesta terça-feira é válida para veículos com placas de finais 3 e 4. Além disso, desde as 7h, a CET e a Polícia Militar organizam um esquema especial de trânsito na região de Itaquera, com bloqueios nas proximidades do estádio.