Falha na Linha 1 do Metrô aumentou intervalo entre trens

Uma falha em um equipamento de via, na Linha 1 - Azul do Metrô, causou um aumento no intervalo entre os trens na manhã desta sexta-feira, 11, em São Paulo.

Segundo informações da assessoria da empresa, o problema apareceu às 7h32, na região da estação Tiradentes da Linha 1 - Azul, na região central, mas sem a necessidade de interrupção na circulação dos trens. O problema no equipamento de via da Linha 1- Azul também levou a redução de velocidade dos trens da Linha 3 - Vermelha.

Os trens operaram com velocidade reduzida e realizaram maior tempo de parada nas estações. Às 7h52, o equipamento de via foi restabelecido e o intervalo normalizado, de acordo com o Metrô.