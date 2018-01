Falha na Linha 1-Azul provoca atrasos no Metrô

SÃO PAULO - A Linha 1-Azul, do Metrô, está com atrasos na manhã desta quarta-feira, 4, por causa de uma falha perto da Estação Tiradentes, na região central de São Paulo. O Metrô não soube explicar exatamente qual é o problema, mas informou que "uma falha de equipamento de via" faz com que os trens só estejam circulando por uma via entre as Estações Santana e Tiradentes.

A linha continua funcionando nos dois sentidos, porém mais lentamente. Segundo o Metrô, o problema operacional foi resolvido às 11h04, mas às 11h40 a circulação de trens ainda estava em processo de normalização.