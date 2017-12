Falha interrompe circulação de trens na CPTM

SÃO PAULO - Um problema na rede elétrica interrompe desde as 14h desta sexta-feira, 17, a circulação de trens nos dois sentidos da Linha 11-Coral da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), entre as Estações Corinthians-Itaquera, na zona leste da capital, e Poá, na Região Metropolitana de São Paulo.

A circulação das composições foi restabelecida nos dois sentidos por volta das 15h30 no trecho entre Corintinhans-Itaquera e Guaianazes, na zona leste. Porém, no resto da linha, de acordo com a CPTM, foi mantido acionado o sistema Paese, com ônibus da São Paulo Transporte (SPTrans) fazendo o mesmo percurso do trecho afetado.

Andando no túnel. Por volta das 20h55 de quarta-feira, 15, outra falha no sistema de alimentação elétrica dos trens interrompeu a viagem de uma composição no mesmo trecho da Linha 11-Coral. O trem não conseguiu seguir viagem e, por causa disso, os passageiros tiveram que desembarcar e andar pela passarela de segurança dentro de um túnel de 400 metros de extensão, na região de Guaianazes.

Na noite desta quarta-feira (15), por volta 20h55, ocorreu uma avaria no sistema de alimentação elétrica dos trens, na Linha 11-Coral (Luz – Guaianazes). Um dos trens que estava na região de Guaianazes não conseguiu seguir viagem, por esse motivo os usuários foram desembarcados e seguiram pela passarela de segurança do túnel até a estação mais próxima a fim de embarcar em outra composição. O túnel de cerca de 400 metros foi construído com passarela lateral de apoio, para permitir o desembarque seguro em casos como o de ontem.

Segundo a CPTM, durante essa ocorrência os trens do Expresso Leste, que compreende um trecho da Linha 11, circularam co maior intervalo e tempo de parada nas estações. Os reparos só foram concluídos por volta das 23h30.