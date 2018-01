Falha faz vagão de trem do metrô de SP ser esvaziado

SÃO PAULO - Um vagão de um trem do Metrô de São Paulo teve que ser esvaziado na manhã desta quinta-feira, 5, após um problema técnico causar fumaça na composição. A ocorrência foi registrada às 4h47. De acordo com a companhia, o que houve foi que um freio ficou preso em uma roda na Estação Sé da Linha 3-Vermelha, no sentido Palmeiras-Barra Funda.

O problema foi resolvido às 4h54, segundo a assessoria de imprensa do Metrô. A composição foi recolhida após chegar à Barra Funda, na zona oeste.

O defeito aconteceu um dia depois de uma falha nas esteiras do túnel entre as Estações Consolação, da Linha 2-Verde, e Paulista, da Linha 4-Amarela, provocar o ferimento de 20 passageiros.