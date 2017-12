Falha faz trens circularem devagar na Linha 5 do Metrô

Atualizada às 16h53

SÃO PAULO - Uma falha em um equipamento de via faz os trens circularem mais devagar na tarde desta segunda-feira, 13, na Linha 5-Lilás do Metrô.

A pane, segundo a empresa, ocorreu por volta das 15h30 entre as Estações Largo Treze e Adolfo Pinheiro -- esta última, aberta no início do ano.

De acordo com o Metrô, que é controlado pelo governo do Estado, a avaria levou poucos minutos para ser solucionada. Ainda assim, por volta das 16h40, os trens ainda rodavam com lentidão no ramal da zona sul da capital.

CPTM. Por volta das 15h20, uma falha em uma composição da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), ampliou o tempo de parada nas estações da Linha 7-Rubi (Luz-Francisco Morato). De acordo com a empresa, o trem que teve a pane (a natureza dela não foi divulgada) teve que ser esvaziado na Estação Palmeiras-Barra Funda. Ele seguia no sentido Luz.

A CPTM informou que às 16h27, a linha entrava em "processo de normalização".