Falha faz trem do Metrô ser esvaziado em SP

SÃO PAULO - Um trem do Metrô de São Paulo teve que ser esvaziado na tarde desta quarta-feira, 5, devido a uma pane. O problema ocorreu às 14h17, segundo a Companhia do Metropolitano, na Estação Bresser-Mooca, na Linha 3-Vermelha, no sentido Palmeiras-Barra Funda.

A empresa, que é controlada pelo governo do Estado, informou que houve uma falha na tração da composição. Com isso, ela parou na estação e os passageiros tiveram que sair. O trem, em seguida, foi rebocado.

O problema afetou o resto da circulação na linha, fazendo com que os trens circulassem com intervalos maiores entre as estações. Houve reflexo também na operação da Linha 1-Azul, que operava com restrições ainda por volta das 14h45.

Na Linha 3-Vermelha, às 14h50 os trens continuavam rodando com velocidade reduzida.