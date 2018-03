Falha entre Estações São Bento e Sé prejudicam circulação do Metrô de SP

SÃO PAULO - Uma falha em equipamento da Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô), no trecho entre as estações São Bento e Sé, no sentido Jabaquara, faz os trens circularem com velocidade reduzida "e maior tempo de parada nas plataformas desde as 17h30 desta quarta-feira", informou o Metrô.

Ainda segundo a assessoria do Metrô, "a equipe de manutenção já está no local e os usuários estão sendo informados pelo sistema de som das estações e trens."