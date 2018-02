Falha em usina provocou apagão em seis Estados

De acordo com o Operador Nacional do Sistema (ONS), o blecaute atingiu São Paulo, Rio, Minas, Acre, Mato Grosso e Rondônia. Nove cidades da Grande São Paulo e 20 bairros da capital ficaram sem luz por quase quatro horas. Cerca de 1,5 milhão de pessoas foram afetadas em São Paulo, segundo a Eletropaulo. O apagão aconteceu entre 17h43 e 21h21.

O ministro de Minas e Energia, Edison Lobão, enviou ontem uma equipe técnica à usina e convocou reunião extraordinária do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, em Brasília, da qual participaram o secretário executivo do ministério, Márcio Zimmermann, o diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Nelson Hubner, o diretor-geral do ONS, Hermes Chipp, e o presidente de Furnas, Flávio Decat. Hoje, o ONS via coordenar outra reunião. / ANNE WARTH