Falha em trens faz circulação na Linha Amarela do metrô ficar mais lenta

SÃO PAULO - Uma falha em dois trens da Linha 4 - Amarela do Metrô fez com que os demais trens circulassem com velocidade reduzida e maior tempo de parada na tarde desta quarta-feira, 5. Esta é a segunda vez que há problemas no novo ramal, o mais recente do sistema.

As composições que estavam nas estações Paulista e Pinheiros tiveram problema na sinalização de portas. Segundo a assessoria de imprensa da Via Quatro, o aviso durante o fechamento das portas não estava sendo dado.

A falha durou das 16h25 até as 17h09. Nesse intervalo, os usuários tiveram que aguardar cerca de 8 minutos por um trem.

Ontem, uma pane no sistema que controla os trens a distância fez com que a linha ficasse fechada por quatro horas pela manhã. O sistema que falhou foi o que permite aos trens circularem sem a presença de um maquinista, um dos diferenciais da linha. Pelo menos 75 mil pessoas foram prejudicadas, segundo estimativa do Metrô.