Falha em trem provoca transtornos no Metrô

SÃO PAULO - Uma falha em um trem na Estação Tiradentes do Metrô de São Paulo faz com que as composições circulem com velocidade reduzida na Linha 1-Azul (Jabaquara-Tucuruvi) no início da tarde desta quinta-feira, 20. O Metrô ainda não informou o motivo da pane. Diversos usuários reclamaram pelo Twitter sobre os transtornos devido à demora da passagem dos trens. "Entrei às 12h40 na Estação Carandiru. São 13h12 e ainda estou na Luz", escreveu uma internauta.

Outro passageiro disse que estava "parado no túnel entre Vila Mariana e Ana Rosa há dez minutos". O problema na Linha 1-Azul chegou a provocar reflexos negativos na 3-Vermelha (Corinthians-Itaquera-Palmeiras-Barra Funda).

Apesar do transtorno, que começou por volta das 12h40, no site da Companhia do Metropolitano não havia registro de ocorrência grave por volta das 13h10. O Metrô não informou em qual sentido da linha foi registrado o problema. Às 13h22, a empresa informou que o problema resolvido e que as linhas estavam "em processo de normalização".