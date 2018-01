Falha em trem provoca lentidão nas 2 linhas mais movimentadas do Metrô

SÃO PAULO - Uma falha em um trem na Estação Paraíso, na zona sul da capital paulista, na manhã desta quinta-feira, 17, provocou lentidão e maior tempo de parada nas Linhas 1-Azul e 3-Vermelha - as duas que transportam o maior número de passageiros em São Paulo.

Segundo o Metrô, o problema se iniciou por volta das 7h30 em uma composição da Linha 1 que seguia no sentido Tucuruvi e apresentou problemas no sistema de tração e teve de ser esvaziada e recolhida para a manutenção. A circulação dos trens ficou prejudicada por cerca de uma hora.

Em função da ocorrência na Linha 1, os trens da Linha 3 também circularam com restrição de velocidade. Em ambas os ramais, houve controle de fluxo de embarque nos bloqueios das estações. "Essas medidas foram adotadas para evitar superlotação nas plataformas de embarque e dar maior segurança aos usuários", disse o Metrô, em nota. "Os usuários foram orientados pelo sistema de som das estações e dos trens."

Por volta das 9 horas, os ramais ainda estavam em processo de normalização. A Linha 3-Vermelha leva, em média, cerca de 1,2 milhão de passageiros por dia e a 1-Azul, 1 milhão.

Queixas. Reportagem do Estado publicada na sexta-feira passada, 11, mostra que as reclamações de passageiros contra os sistemas metroviário e ferroviário de São Paulo cresceram. De janeiro a agosto deste ano, na comparação com o mesmo período de 2015, houve aumento de 31,5% das queixas de usuários contra o Metrô.

Mesmo com a perda de 300 mil passageiros diários somente em julho deste ano, o Metrô registrou 4.703 reclamações nos primeiros oito meses, ante 3.576 no mesmo período de 2015. A Linha 3-Vermelha é a campeã de reclamações, com 2.398 queixas, mais da metade do total relatado no sistema metroviário.

As reclamações incluem questões como a confiança do usuário de que chegará ao seu destino sem interrupções ou atrasos.

O Metrô informou que os passageiros que não conseguirem manter os horários de seus compromissos por causa de problemas no sistema podem solicitar no site da companhia uma Declaração de Ocorrências.