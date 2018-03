Falha em trem provoca lentidão na linha 1 Azul do Metrô

SÃO PAULO - Uma falha numa composição na estação Conceição causou lentidão nas operações da Linha 1, Azul (Jabaquara - Tucuruvi), da Companhia do Metropolitano (Metrô) nesta manhã de quinta-feira, 27. Segundo nota divulgada pela Assessoria de Imprensa (AI) do Metrô, às 6 horas ocorreu uma falha no sistema pneumático de um trem que estava parado na estação.

"A circulação de trens passou a ser realizada com velocidade reduzida e maior tempo de parada nas plataformas. Durante a ocorrência, os usuários foram orientados pelo sistema de som das estações e dos trens. Às 06h20, a circulação de trens começou a ser normalizada.", afirma a nota.

Um usuário entrou em contato com a reportagem às 6h45 e informou que as catracas da estação Conceição não estavam liberadas. Segundo a AI, esse procedimento é de praxe e "momentâneo" e deve ser realizado para evitar um acúmulo maior de passageiros na plataforma.