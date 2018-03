Falha em trem provoca lentidão em três linhas do Metrô de SP

Atualizado às 10h38

SÃO PAULO - Dois dias após a elevação da tarifa (de R$ 3 para R$ 3,20), os passageiros do Metrô de São Paulo precisam aumentar a paciência na manhã desta terça-feira, 4. Uma falha em um trem na Linha 1-Azul (Jabaquara-Tucuruvi) provocava, por volta das 9h25, lentidão em três linhas do sistema metroviário. Além dos da 1-Azul, tinham velocidade menor os trens da 2-Verde (Vila Prudente-Vila Madalena) e da 3-Vermelha (Corinthians-Itaquera-Palmeiras-Barra Funda). A operação foi normalizada por volta das 10h.

De acordo com a empresa, uma composição deixou de funcionar corretamente na altura da Estação Vila Mariana. Não havia detalhes sobre essa pane. Mas, ainda segundo a companhia, reflexos foram sentidos nas demais linhas, onde os trens passaram a circular com velocidade reduzida.

A reportagem constatou que a pane já provocava transtornos ao menos desde as 9h10. Até as 9h40, ainda não havia indício de normalização do serviço. A assessoria de imprensa do Metrô foi procurada, mas não respondeu ao pedido de esclarecimento da reportagem.