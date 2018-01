Falha em trem provoca caos na Linha 1-azul do Metrô

Um trem da Linha 1-azul do Metrô teve de ser evacuado e rebocado após apresentar falha no sistema de tração no final da tarde desta quarta-feira, 11. O problema ocorreu na Estação São Bento, que teve a circulação no sentido Tucuruvi interrompida por 20 minutos. Passageiros relatam caos, superlotação e confusão nas estações da linha.

A ferramenta #EstadãoMetroSP, que mostra em tempo real a situação das linhas 1 - Azul, 2 - Verde, 3 - Vermelha, 4 - Amarela e 5 - Lilás, apontou, a partir de relatos dos próprios passageiros, lotação nos trens e plataformas na noite desta quarta. Pelo Twitter, um usuário comentou: "Na estação LUZ muitos @UsuariosMetroSP aguardando sentados a normalização da @L1Azul !!! #caos".

Segundo a assessoria de imprensa do metrô, a falha ocorreu às 17h30, quando o trem estava parado na Estação São Bento. Técnicos da companhia ainda tentaram consertar a falha no local, mas não conseguiram e tiveram que rebocar o trem para um estacionamento. A remoção foi finalizada por volta das 17h50.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Desde as 17h30, os trens circulam com velocidade reduzida e maior tempo de parada. Alguns passageiros relataram no Twitter que os trens estão parando por até 20 minutos em cada estação. Outros disseram ter esperado até uma hora para conseguir entrar em um trem.

O assistente administrativo Rodrigo Fernandes Aboud, de 30 anos, teve de cancelar uma consulta médica marcada para as 19h por causa da pane. "O trem parou na estação, não parava de entrar gente até que o sistema de som disse que havia um problema técnico na linha. Todo mundo desceu do vagão e ficamos esperando", afirmou.

Aboud iria descer na estação Ana Rosa para fazer a baldeação na Linha 2-verde. "O trem ficou parado por 40 minutos na estação e resolvi voltar para casa", disse o assistente administrativo. De acordo com ele, a operação na linha no sentido Jabaquara estava normal.