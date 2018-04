Falha em trem prejudica circulação no Metrô de SP

A falha em uma composição da na Linha 3-Vermelha da Companhia do Metropolitano (Metrô) de São Paulo prejudicou a circulação de trens na tarde desta quinta-feira, 6, na capital paulista. A falha ocorreu na Estação República, sentido Palmeiras-Barra Funda, no início da tarde. Segundo nota divulgada pelo Metrô, o trem com problemas foi retirado da via às 14h13, momento em que a circulação começou a ser normalizada.

Durante a ocorrência, a circulação de trens foi mantida por uma das vias. Os passageiros foram informados sobre o problema por meio dos alto-falantes das estações e dos trens. A composição foi levada para o estacionamento perto da Estação Barra Funda.

Já no sistema da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), o descarrilamento de duas locomotivas na madrugada de hoje causou atrasos na Linha 8 - Diamante (Júlio Prestes - Itapevi). Ninguém ficou ferido. O incidente aconteceu entre as estações Carapicuíba e Santa Terezinha.

As locomotivas da América Latina Logística (ALL) não transportavam carga, segundo informou a empresa, mas devido ao problema a circulação das composições no trecho foi realizada por uma única via. Pela manhã, a linha operou com maiores intervalos, de 12 minutos aproximadamente. Houve acúmulo de passageiros nas plataformas. De acordo com a CPTM, o transporte foi normalizado às 15h20.