Falha em trem faz passageiro andar nos trilhos e paralisa Linha 11-Coral da CPTM

Atualizado às 23h58

SÃO PAULO - A Linha 11-Coral da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) foi paralisada às 18h entre as Estações Tatuapé e Guaianases por causa de "pessoas na via".

Segundo a empresa, por volta das 17h35 houve um queda de energia próxima à Estação Corinthians-Itaquera, no sentido Guaianases, que paralisou a circulação de um trem da linha. Pouco depois, a energia foi restabelecida.

Os usuários de um trem que estava próximo à plataforma da estação Corinthians-Itaquera não aguardaram o restabelecimento do sistema, abriram as portas e desceram na via, ainda de acordo com a CPTM. A circulação dos trens foi interrompida por motivo de segurança, até que os agentes da retirassem todas as pessoas da via. Os trens da Linha 11-Coral voltaram a circular com restrições por volta das 18h, em trechos onde não havia usuários.

A companhia diz que a falha no trem foi resolvida logo em seguida. Às 20h30, os trens ainda estavam circulando com velocidade reduzida por causa das pessoas na via. O problema na Linha 11-Coral causou lotações em toda a linha. Na estação Luz, alguns passageiros foram vistos pulando no vão dos trens da CPTM.

Neste ano, as seis linhas da CPTM registraram, até o dia 15 de outubro, 31 falhas graves, o que representou uma ocorrência a cada 1,4 milhão de quilômetros rodados, de acordo com a empresa.