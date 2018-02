Falha em trem do Metrô causa lentidão e superlotação

Atualizado às 22h47

De acordo com o Metrô, um dos engates (barra metálica que une dois vagões) de um trem da frota K se rompeu às 17h20 na Estação Brás. A composição, que seguiria no sentido Corinthians-Itaquera, ficou parado e a área técnica foi chamada.

Sem condições de se movimentar com tração própria, o veículo precisou ser rebocado da até uma área de estacionamento de trens ao lado da estação Belém, o que demorou a ser feito. Para que a circulação se mantivesse, os trens que seguiam para Itaquera e os que iam no sentido contrário, para Barra Funda, tiveram de se alternar na única via livre.

As estações tiveram contenção de fluxo de entrada de usuários nas linhas de bloqueios e os trens das três linhas circularam com velocidade reduzida, maior tempo de parada nas plataformas até as 20 horas. O Metrô solicitou à Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) que reforçasse a frota de trens em circulação na Linha 11-Coral e liberasse a integração na estação Tatuapé para dar opção para o fluxo dos usuários.

Alguns usuários relataram que o trajeto entre as Estações Barra Funda e República estava demorando até 40 minutos às 19h. O trem parado só foi recolhido às 19h45, horário em que começou o processo de normalização das linhas afetadas. Às 20h, o sistema havia voltado a funcionar na velocidade normal.