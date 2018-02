Falha em trem da CPTM prejudica circulação da Linha 12-safira

Solange Spigliatti, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - A circulação dos trens da Linha 12-safira (Brás/Calmon Viana), da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) está prejudicada na manhã desta terça-feira, 25.

Por volta das 6h30, uma composição que seguia para o Brás apresentou defeito no sistema de tração, entre as estações Engenheiro Goulart e Tatuapé, na zona leste.

Segundo a CPTM, os passageiros não esperaram o restabelecimento do trem e acionaram o sistema de emergência das portas e seguiram viagem a pé pelos trilhos da via. Por motivo de segurança, os trens começaram a operar com maior intervalo e tempo de parada nas estações.