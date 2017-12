Falha em trem da CPTM atrapalha passageiros em São Paulo

Passageiros lotam as plataformas da Estação Brás da CPTM, no centro de SP. Foto: Filipe Araújo/AE

Os passageiros que usam os trens da Linha 12-Safira da CPTM enfrentam problemas na manhã desta quinta-feira, 8. A falha em um trem às 6h30 interrompeu parte da circulação entre as estações Calmon Viana e Tatuapé. Não há previsão para a circulação voltar ao normal, segundo informações da CPTM.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Veja também:

Falha no Bilhete Único

Acompanhe o trânsito

A linha Safira faz a ligação entre o Brás, no centro, e Calmon Viana, na zona leste. O trem seguia no sentido Calmon Viana e teve problemas no sistema de alimentação de energia. O falha aconteceu após um captador de energia enroscar em fios. O problema aconteceu entre as estações Brás e Tatuapé.

Por causa da falha, a circulação é feita somente entre as estações Calmon Viana e Tatuapé. Como opção, os usuários podem fazer uma baldeação gratuita na Estação Tatuapé para a Linha 3 - Vermelha do Metrô ou usar os trens da Linha 11 - Coral (Expresso Leste) para chegar à Estação Brás.